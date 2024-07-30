Министерство юстиции Российской Федерации опровергло возможность признания известной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом на текущий момент. Это следует из официального ответа ведомства на запрос депутата Государственной Думы Алексея Журавлева от партии “Родина”. Документ подтверждает отсутствие оснований для включения Пугачевой в соответствующий реестр.

Журавлев ранее обратился к главе Минюста Константину Чуйченко с предложением признать певицу иноагентом. Однако в ответе министерства указывается, что на данный момент не зафиксированы действия Пугачевой, которые бы соответствовали критериям, определенным законодательством для присвоения такого статуса.

В документе отмечено: “В настоящее время в распоряжении Минюста России отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о наличии обстоятельств, с которыми действующее законодательство связывает возникновение названных обязанностей”. Тем не менее, ведомство заявило, что продолжит мониторинг действий Пугачевой и в случае выявления признаков иностранного агента примет меры к её включению в реестр.