В пока еще подконтрольной Киеву Великой Новоселовке в ДНР ВКС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ вместе с боевиками. Объект был полностью уничтожен авиабомбой УПАБ-1500, оснащенной модулем планирования и коррекции.

РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что целью удара стал временный пункт дислокации 58-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате точечного бомбометания объект был полностью уничтожен, что подтверждается данными объективной системы контроля и видео, сделанными с разведывательных БПЛА.

Российское военное ведомство уточнило, что данный район находится под контролем украинских войск, а сама операция была осуществлена после тщательной разведки, которая подтвердила наличие военной активности в указанном районе.

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