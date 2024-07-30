Военные действия в Харьковской области обострились. Недавно на телеканале RT показали видеоматериалы, на которых запечатлен момент мощного удара российскими войсками по позициям Вооруженных сил Украины.

С использованием бомб ФАБ-3000 с самолета Су-34 был нанесен удар по зданию в населенном пункте Липцы, что в Харьковской области. Здание, по данным источников, использовалось украинскими военными для сбора сил перед последующими операциями. В результате атаки объект был полностью уничтожен.

Кадры с места событий показывают, как после удара в небо поднимается густой столб дыма. Очевидно, что никто из находившихся в здании не смог покинуть его после удара, что подтверждает высокую эффективность примененного оружия. Этот инцидент подчеркивает нарастающую интенсивность конфликта в регионе и огромную разрушительную силу используемых боеприпасов.