Минобороны РФ подтвердило успешное отражение атаки беспилотников на территории Белгородской, Рязанской и Саратовской областей.

Согласно сообщению, опубликованному в официальном Telegram-канале ведомства, террористическая атака беспилотников на эти регионе была оперативно пресечена средствами противовоздушной обороны, что предотвратило возможные разрушения и жертвы среди мирного населения.

Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области, также выступил с комментарием по этому поводу в своем телеграм-канале. Он уточнил, что один из беспилотников был уничтожен на территории области ранним утром. Также глава региона сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Киев продолжает активно использовать дроны для ударов по территории России. Подавляющее их большинство уничтожается средствам ПВО и радиоэлектронной борьбы.