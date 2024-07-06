Сотрудники компании, принадлежавшей британскому миллиардеру Марку О’Харе, получат 650 миллионов долларов (около 55 миллиардов рублей) в качестве премии. Британский миллиардер решил поделиться со своими подопечными прибылью от продажи бизнеса. Об этом в своем материале сообщает портал Fortune.

Марк О’Хара основал компанию по обработке данных под названием Preqin в далеком 2002 году. Однако недавно миллиардер решил продать свой бизнес одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире – BlackRock. В итоге сумма финальной сделки составила внушительные 3,32 миллиарда долларов.

Миллиардеру и его супруге Линде принадлежало 80 процентов компании Preqin. При этом они решили поделится с руководством компании и рядовыми сотрудниками (около 1500 работников) прибылью от продажи бизнеса. В результате сделки Марк и Линда получат 2,6 миллиарда долларов, что позволит им попасть в список из 100 самых богатых жителей Великобритании.