Известие о крахе в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека появилось еще несколько месяцев назад. Бен переехал из общего с Джей Ло дома, арендовав жилье в районе, где живет его бывшая супруга Дженнифер Гарнер с детьми. А певица пыталась всеми силами спасти разрушающийся брак, но в итоге смирилась с мыслью о расставании с супругом. Согласно источникам Radar, Джей Ло и Бен Аффлек уже готовятся начать бракоразводный процесс.

Сейчас для каждого их них очень важно сохранить их общий бренд «Беннифер», поэтому они надеются по-тихому уладить все нюансы при разводе.

После возрождения своих отношений, певица и актер потратили достаточно много ресурсов, чтобы повысить интерес к своей паре. В итоге они заключили много контрактов с известными мировыми брендами.

Но развод приведет к расторжению контрактов, так как построенный образ идеальной пары теперь разрушен. Крах бренда «Беннифер» означает большие финансовые потери для каждого из супругов, поэтому их юристы будут стараться «отделаться минимальными потери».