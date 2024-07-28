В окрестностях населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике две бригады ВСУ бежали с занимаемых позиций, игнорируя приказы вышестоящего командования, из-за угрозы попасть в окружение российских сил. Об этом в эфире своего YouTube канала заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Два батальона украинских войск были практически окружены русскими в котле между селами Лозоватское и Прогресс», – заявил эксперт.

По его словам, украинские военнослужащие приняли решение прорываться с боем из окружения, игнорируя приказы командования держать позиции любой ценой. Меркурис отметил, что на данном направлении ситуация для украинской армии ухудшается с каждым днем. Российская армия стремительно приближается к населенному пункту Покровск, при этом командование ВСУ не может стабилизировать фронт на данном участке.