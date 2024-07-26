Возлюбленный американской актрисы Меган Фокс рэпер Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) опубликовала в соцсетях видеозапись, на которой 38-летняя знаменитость запечатлена с заметно округлившимся животом. Ни рэпер, ни актриса никаких комментариев по поводу данного видео не давали. В качестве подписи к этому посту Колсон лишь оставил строчки из песни.

«Одинокая дорога, отвези меня домой», – гласят эти строки.

Фанатам лишь остается догадываться, действительно ли Меган находится в интересном положении или нет. Некоторые поклонники пары считают, что это видео является архивным. Дело в том, что Меган в 2021 году потеряла ребенка на третьем месяце беременности. Возможно, эти кадры являются данью памяти народившемуся общему ребенку Меган и Колсона.

У актрисы есть трое детей от ее первого брака со звездой сериала «Беверли Хиллс 90210» Брайяна Остин Грина. После совместно прожитых 10-ти лет пара приняла решение развестись. С Колсоном Бейкером Меган Фокс встречается с 2020 года. Пара периодически расторгает отношения, однако затем вновь возобновляет их.