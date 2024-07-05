Лидер французской сборной Килиан Мбаппе, который следующий сезон проведет в мадридском “Реале”, назвал португальца Криштиану Роналду легендой мирового футбола.

От отметил, что поддерживает связь с Роналду и восхищается его игрой, о чем давно знают футбольные фанаты. Для Мбаппе будет честью сыграть против Криштиану в четвертьфинале Евро-2024.

При этом французский форвард отметил, что хотя Роналду и является легендой, сборная Франции будет играть только на победу и сделает все возможное, чтобы пройти в полуфинал.

“Роналду уникален! Такой игрок только один. Я просто хочу идти своим путем. Надеюсь, напишу великую страницу в «Реале», но она будет другой”, – подытожил Мбаппе.

Напомним, матч между Францией и Португалией состоится 5 июля. Также в этот день в четвертьфинале Евро встречаются Испания и Германия.