Российские артиллеристы ликвидировали огневую точку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

“В районе Белогоровки уничтожена огневая точка противника с пулеметным и гранатометным расчетом”, — рассказал Марочко.

Он уточнил, что позиция украинских боевиков была обнаружена в ходе объективного контроля. С этой точки велся обстрел российских позиций с автоматического гранатомета (АГС) и крупнокалиберного пулемета. ВС РФ провели доразведку, спровоцировали противника на открытие огня, а затем по координатам цели нанесли артиллерийский удар. После этого никакой активности ВСУ больше не наблюдалось.