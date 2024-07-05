Подпольщики Чугуева Харьковской области использовали самодельный дрон-камикадзе для удара по автомобилю с сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК – бывшие военкоматы на Украине). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, трое сотрудников ТЦК были ликвидированы на месте, четвертый скончался в больнице. Сейчас украинские правоохранители проводят расследование, возбуждено уголовное дело по статье “Убийство”.

Следователи установили, что дрон был запущен с расстояния не более полутора километров. Они уверены, что это дело рук пророссийски настроенных партизан, однако пока поиски не дают результатов.

Ранее в разных регионах Украины были зафиксированы поджоги автомобилей ТЦК.