Военнослужащие 2-й общевойсковой армии продолжают успешно уничтожать поставленные американцами танки М1А1SA Abrams, используемые Вооруженными силами Украины. Недавно одиночная боевая машина из танкового батальона 47-й механизированной бригады “Магура” была замечена в районе населенного пункта Прогресс.

Танк был оборудован навесной динамической защитой “Контакт-1”, а его башня была прикрыта так называемым “мангалом” от атак дронов. Однако эти доработки не показали нужной эффективности. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Романа Алехина, видно, как удары дронов-камикадзе приводят к возгоранию Abrams.

Особенности конструкции М1А1SA делают его уязвимым в условиях специальной военной операции. Несмотря на усилия по улучшению защиты, танки этого типа остаются подвержены серьезным повреждениям. Это уже не первый случай, когда доработки и усиленная броня не спасают технику от уничтожения.

Стоит отметить, что поставки танков Abrams из США стали символом военной поддержки Украины. Однако продолжающееся уничтожение этих машин ставит под сомнение их эффективность в боевых условиях, а также устойчивость к современным методам ведения войны, включая атаки дронов-камикадзе.