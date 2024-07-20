“Львиная диета”, которая приобрела огромную популярность в последние несколько лет, опасна и глупа, уверены диетологи. Они привели ряд аргументов в пользу своей точки зрения.

Суть диеты заключается в том, чтобы вывести из рациона все углеводы и жиры, употребляя только белковую пищу. По мнению последователей такой диеты, организму необходимы жиры, поэтому он будет уничтожать собственные запасы, что и приведет к похудению.

Некая логика в этом есть, однако диетологи уверены в опасности “львиной диеты”. Они поясняют, что не получая необходимые для функционирования организма вещества, человек столкнется с проблемами пищеварения, а также с хронической усталостью. Причиной последней станет как раз сжигание организмом жиров, на которое уйдет вся энергия.

Кроме того, повышенное содержание белка приведет со временем к серьезным проблемам в работе почек и печени. Именно поэтому перед использованием любой диеты сперва лучше обратиться к врачу и пройти обследование, чтобы выявить все индивидуальные особенности организма.