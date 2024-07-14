Пожилым людям старше 60 лет стоит употреблять по 1 литру пива ежедневно. Этот напиток благотворно влияет на когнитивные функции и предотвращает развитие деменции, заявили эксперты из Австралии.

При этом они сделали оговорку, что хотя исследования показали хорошие результаты, нужно все же провести ряд дополнительных экспериментов, чтобы закрепить полученные выводы.

По результатам исследований, люди, которые употребляли по 1 литру пива каждый день, демонстрировали улучшение памяти и лучше сосредотачивались на тех или иных задачах. Кроме того, когнитивные нарушения у них наблюдались на 30 процентов ниже, чем у тех, кто не пил вообще.

По мнению ученых, пиво или отдельные его ингредиенты выступают в качестве естественного барьера для деменции. Однако употреблять этот напиток следует все же крайне осторожно, не забывая о тех разрушительных для организма последствиях, которые он за собой влечет.