Российский певец и музыкант Григорий Лепс впервые заговорил о своих отношениях с Авророй Кибой, с которой ему приписывают роман. Артист отметил, что имеет на 18-летнюю девушку серьезные планы.

Лепс стал гостем передачи «Шоу Воли», и во время эфира ведущий Павел Воля поинтересовался юной спутницей артиста, с которой он появился на известном мероприятии. По словам Лепса, у него очень серьезные отношения к Авроре, но девушка пока не решила, готова ли она стать его спутницей жизни.

«Замечательная девушка. Мы дружим. Больше, чем дружим. У нас есть определенные отношения, человеческие пока. У нас всё достаточно серьезно, по крайней мере у меня. Она пока думает. Слишком велика разница в возрасте», – рассказал Лепс.

Также певец признался, что именно он является инициатором отношений с 18-летней Авророй. По его словам, он предложил девушке встречаться, а она ответила, что не против, но все равно хочет присмотреться к нему, чтобы понять, какой он человек.