Появились новые детали трагичного инцидента с частной военной компанией (ЧВК) “Вагнер” в Африке. Связанный с ЧВК телеграм-канала Condottiero рассказал, что он стал следствием череды роковых случайностей.

Бойцы ЧВК внезапно попали в засаду, устроенную туарегами в Мали. Практически одновременно с этим началась песчаная буря, ограничившая возможности поддержки с воздуха. Несмотря на сложные условия, потери среди вагнеровцев описываются как “не критичные, но болезненные”.

Отдельное внимание в сообщениях канала уделено Антону Елизарову, известному под позывным Лотос, который возглавлял группу. Вопреки распространенным слухам, Елизаров не был захвачен в плен в ходе этого инцидента. По информации от канала, он находился в другом месте, а ранение, о котором также шли разговоры, было получено им еще во время миссии в Центрально-Африканской Республике.

Представленная каналом информация идет вразрез со всем, что публиковалось ранее, поэтому остается дожидаться новых подробностей.