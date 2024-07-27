Звезда «Интернов» актриса Кристина Асмус приоткрыла тайну из своей личной жизни. Знаменитость рассказала, что полгода назад у нее было сложное расставание с молодым человеком. Поклонники артистки связали этот пост с Романом Евдокимовым, с которым у актрисы были любовные отношения.

«Я была в нездоровых отношениях. Тогда меня яростно подавляли и истязали. Когда-нибудь я соберусь с силами и сделаю свой проект на тему физического и эмоционального насилия», – написала Кристина.

Многие комментаторы сразу написали, что в посте актрисы говорится о Романе Евдокимове. Ведь Асмус как раз разорвала отношения с актером полгода назад.

На публике пара демонстрировала нежные чувства друг к другу. А затем в соцсетях артисты перестали публиковать совместные снимки и вместе появляться на общественных мероприятиях. Свой разрыв знаменитости никак не комментировали.

Ранее Кристина Асмус заявила, что в браке с Гариком Харламовым она испытывала на себе «ментальное насилие» со стороны мужа.