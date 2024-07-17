Украинские летчики продолжают обучение, но за штурвал истребителей F-16 их вряд ли пустят. Выяснилось, что не так просто натренировать пилотов за короткое время еще и без знания английского языка.

Именно поэтому летать на американских самолетах явно будут не они, считает военный эксперт Игорь Коротченко. Он уверен, что за штурвалы посадят пилотов ВВС США, которые будут выдавать себя за кого угодно – от военных медиков до наемников.

Координировать действия летчиков будут самолеты “Авакс”, на которых возложат патрулирование и разведку. При этом залетать в воздушное пространство Украины им не придется, будут кружить над соседними государствами и акваторией Черного моря.

Напомним, что в Минобороны РФ пообещали 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16.