Известный актер Кирилл Сафонов стал гостем YouTube-шоу Sheinkin40. Во время беседы с ведущими артист чуть ли не вышел из себя, когда его спросили о возможном разводе с Сашей Савельевой.

Артист резко заявил, что не собирается расставаться с супругой, поэтому подобные вопросы ему не стоит задавать. Сафонов подчеркнул, что ни он, ни его жена стараются не обращать внимания на всевозможные сплетни. Они не читают желтой прессы и не собираются бороться с хэйтерами, опровергая всевозможные слухи.

«Ты спрашиваешь по поводу развода, и я должен сейчас оправдываться?! Нет, мы не разводимся, нет!» – заявил Кирилл.

Информация о проблемах в семье Сафонова и Савельева периодически всплывает в прессе. А визит Саши Савельевой вместе с сыном в Москву лишь распалил эти домыслы, ведь Кирилл остался работать в Израиле, а затем отправился в Венецию, чтобы встретиться со своей старшей дочерью.

Кирилл Сафонов и Саша Савельева состоят в браке с 2010 года, в марте 2019 года у пары появился общий сын Леон. От первого брака у актера есть 20-летняя дочь Анастасия, проживающая в США.