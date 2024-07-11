Известная американская модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников очень откровенным снимком. Знаменитость решила опубликовать на своей странице в соцсети архивный снимок, на котором она позирует полностью обнаженной. Однако позже Кендалл решила удалить это фото.

На фото 28-летняя модель загорала полностью обнаженной возле бассейна. Она легла на лежак животом вниз, при этом полностью сняла свой купальник. Из одежды на ней была лишь темно-зеленая бейсболка. Знаменитость была увлечена своим смартфоном, когда ее сняли на камеру. На фото отчетливо видны обнаженные ягодицы Кендалл и даже часть ее бюста. Известно, что данный снимок был сделан в июне 2022 года.

Это фото вызвало бурю эмоций у ее подписчиков, однако знаменитость позже удалила его. Возможно, она посчитала, что погорячилась, опубликовав столь откровенный кадр. Хотя знаменитость славится своими выходами на красную дорожку в очень откровенных нарядах. Кендалл неоднократно надевала прозрачные платья без белья, одежду с очень глубокими вырезами декольте, ультракороткое мини.