В начале июня стало известно, что комик Гарик Харламов женился на актрисе Катерине Ковальчук. Артисты не стали устраивать пышное торжество. Они зарегистрировали свой брак и скромно отпраздновали с самыми близкими и родными людьми.

Так как Катерина не стала устраивать перед своей свадьбой такое популярное мероприятие, как «девичник», то ее подруги решили исправить положения дел. Девушки устроили для жены Харламова вечеринку-сюрприз. Об этом актриса сообщила в своей социальной сети.

«Позавчера утром меня разбудили подруги, которые пели во дворе дома, под моими окнами, песню “Невеста”. И, когда я вышла на балкон в халате, я была в шоковосторге», – рассказала Ковальчук.

Актриса опубликовала на своей страничке в соцсети видео с мероприятия. Среди гостей праздника можно было заметить и свекровь Катерины, мать Харламова.

«Столько смеха, улыбок, радости, веселья, любви! А главное, что мои самые-самые были рядом. Я вас очень люблю, девочки!» – поделилась знаменитость.

Поклонники актрисы предположили, что Гарик и Катерина, по всей вероятности, будут устраивать пышное торжество, чтобы отпраздновать свою свадьбу. Именно поэтому и состоялся девичник, считают комментаторы.