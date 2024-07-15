Топ-футболисты сборной Англии не продемонстрировали своих лучших качеств на Евро-2024 и поэтому команда проиграла финал против Испании. Такое заявление сделал бывший игрок клуба “Ливерпуль” Джейми Каррагер.

Так он прокомментировал обвинения в адрес главного тренера команды Гарета Саутгейта. По словам Каррагера, в турнирах сборных типовых коучей практически не бывает, в них главную роль играют футболисты.

«Забавно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на этот турнире. И в прошлые годы тоже», — написал Каррагер.

Он пояснил также, что в нападении сборной Англии играли одни из лучших форвардов Европы, но по непонятным причинам им не удавалось прорывать оборону даже середнячков.

Напомним, Англия проиграла второй финал Евро подряд. На этот раз ей противостояла Испания, завоевавшая четвертый титул чемпиона континента.