Звезда популярных в 90-х годах сериалов «Беверли Хиллз 90210» и «Зачарованные» Шеннен Доэрти скончалась от продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием – раком молочной железы. Актриса умерла 13 июля 2024 года в возрасте 53 лет. Кинозвезда ушла из жизни в своем доме в Малибу.

После смерти знаменитости в Сети появилась ее последняя фотография, сделанная журналистами за месяц до ее кончины. Папарацци запечатлели Шеннен в компании ее друзей. Актриса шла рядом с мужчиной, который по дружески обнял ее. Знаменитость вместе с друзьями решила прогуляться по набережной после посещения ресторана Kristy’s.

Судя по снимку, актриса выглядела очень хорошо и находилась в отличном настроении. Видно, что она увлечена беседой с близкими людьми. Глядя на фото, трудно поверить, что у актрисы смертельная болезнь, так как она не выглядела больной.

Напомним, Шеннен Доэрти узнала об онкологии в 2015 году. Ей была сделана операция на молочной железе. Позднее актриса прошла тяжелые курсы химиотерапии и лучевой терапии. Рак сначала отступил, ведь Шеннен удалось войти в ремиссию. Но в июне 2023 года стало известно, что болезнь вернулась с новой силой – заболевание дало метастазы в кости и головной мозг.