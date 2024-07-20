Как антипригарные сковороды вызывают тефлоновый грипп

Подтвержденные случаи этого заболевания достаточно редки, однако ученые утверждают, что некоторые сковороды способны выделять потенциально вредные пары, если их разогреть до очень высоких температур. Источник: The Washington Post.

За последние два десятилетия токсикологические центры в Штатах получили свыше 3600 сообщений о предполагаемых случаях «полимерной лихорадки» – гриппоподобного заболевания, связанного с химическим покрытием, выявленным на некоторых антипригарных сковородах.

Это состояние в разговорной речи называют тефлоновым гриппом по названию популярного антипригарного покрытия. Но вопросы о нарушенном здоровье из-за антипригарных сковород не являются специфическими для какого-либо конкретного производителя.

В 2023 году в США было зарегистрировано 267 предполагаемых случаев этого малоизвестного заболевания, что считается одним из самых высоких показателей с 2000 года, по данным НКО «Американские токсикологические центры», курирующего 55 токсикологических центров в Соединенных Штатах.

Тефлоновые, как многие другие антипригарные сковороды, изготавливаются из политетрафторэтилена (ПТФЭ), относящегося к более широкому классу веществ, известных как ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества) или «вечные химикаты», прозванные так за их способность сохраняться в окружающей среде в течение многих лет.

Исследования показали, что антипригарные сковороды, изготовленные с применением ПТФЭ, безопасны для приготовления пищи, если используются в соответствии с инструкцией. Но при очень высоких температурах – когда антипригарная сковорода подвергается воздействию температур свыше 260оС – покрытие может начать разрушаться и выделять потенциально вредные пары.

Джули Вебер, директор Токсикологического центра Миссури, сообщила, что вопросы о правильном использовании антипригарных сковородок встречаются чаще, чем сообщения о тефлоновом гриппе. По ее словам, важно использовать сковородки по назначению. «Во многом это сводится к тому, что человек предпочитает срезать углы, не следуя указаниям и не используя вещи правильно».

Что такое полимерная лихорадка

Так называется это набор симптомов, напоминающих грипп и вызванных вдыханием паров от перегретой антипригарной сковороды или любой посуды, в которой используется покрытие ПТФЭ. Единственный способ подтвердить тефлоновый грипп – обратиться к врачу.

По мнению Мэрианн Амиршахи, содиректора Национального токсикологического центра в Вашингтоне, официальные данные по случаям полимерной лихорадки могут быть занижены, поскольку ее симптомы – включая лихорадку, озноб и головную боль – могут развиться спустя несколько часов после вдыхания паров. Люди часто путают это с простудой.

«Если у вас жар и болит тело, вы не всегда подумаете, что это связано с тем, что вы что-то вдохнули», – отметила Амиршахи.

Зейн Горовиц, замдиректора Токсикологического центра Орегона-Аляски-Гуама, заявил, что в настоящее время «довольно редко поступают звонки» о случаях заражения тефлоновым гриппом, а любые его симптомы обычно длятся день или два.

В химической компании Chemours, владеющей торговой маркой Teflon, отказались комментировать предполагаемые случаи. Представитель компании заявила, что существует более десяти научных данных, подтверждающих безопасность материалов, используемых Chemours в антипригарных покрытиях. «Многочисленные исследования показывают, что тефлон не биоаккумулируется, а в случае случайного воздействия быстро выводится из организма», – говорится в заявлении.

Компания Calphalon, торгующая антипригарной посудой сообщила в своем заявлении, что покрытие ПТФЭ «соответствует нормам FDA и было одобрено к использованию в контакте с пищевыми продуктами, поскольку оно не оказывает негативного воздействия на пищу или организм».

Представитель Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщил в электронном письме, что агентству неизвестно о каких-либо исследованиях, подтверждающих, что ПФАС, используемый в антипригарной посуде, «представляет угрозу безопасности для потребителей». Он также заявил, что все вещества, используемые в «продуктах, контактирующих с пищевыми продуктами», подлежат строгой научной проверке экспертами FDA.

Какие испарения исходят от тефлоновых сковород

Согласно исследованиям, покрытие на некоторых антипригарных сковородах разрушается при нагревании до достаточно высоких температур.

«Оно попросту сгорит, выделяя очень сложную смесь окисленных фторированных веществ», – сообщил Зак Хадсон, доцент кафедры химии в Университете Британской Колумбии (Канада). «Вот почему в инструкции говориться: не нагревайте тефлоновую сковороду до высокой температуры».

В небольшом исследовании немецкие ученые на полчаса помещали пустые сковороды с антипригарным покрытием на горячую плиту и замеряли выбросы различных ПФАС в воздух. Сковорода, прогретая самой высокой температуры – около 370оС – дала самые интенсивные выбросы. По итогам своего исследования ученые заявили, что выбросы тефлоновой посуды при «нормальных температурах применения» не представляют опасности для здоровья человека.

Следует отметить, что к токсичным парам тефлона особенно чувствительны птицы – по этой причине канареек использовали в угольных шахтах – и пары, возникающие при перегреве сковороды с покрытием ПФАС, могут их убить. На сайте бренда Teflon имеется предупреждение от том, что владельцы птиц должны держать своих питомцев подальше от кухни во время готовки.

Как правильно использовать антипригарные сковороды

Избегайте предварительного нагрева тефлоновых сковород. Будучи пустыми антипригарные сковороды способны очень быстро нагреваться, согласно инструкции от Teflon. Такую посуду следует выставлять на плиту с уже находящейся в них пищей, либо маслом (сливочным, растительным).

Не следует жарить, либо запекать на сильном огне. В инструкции для сковород с антипригарным покрытием, содержащих ПТФЭ, обычно сообщается потребителям, что такую посуду нельзя использовать в духовке при температуре выше 260°C.

Используйте вытяжные вентиляторы или открывайте окна во время готовки на посуде с ПТФЭ. Если на кухне по какой-либо причине появился дым, «его нельзя вдыхать», подчеркнул Зейн Горовиц.

Не используйте твердые столовые приборы на антипригарных сковородах. Следует пользоваться деревянными, силиконовыми или нейлоновыми столовыми приборами, чтобы не поцарапать поверхность тефлоновых сковород.

Поцарапанная сковорода с антипригарным покрытием

Вдыхание паров от перегретой сковороды считается более опасным, чем проглатывание фрагментов самого покрытия. Молекула ПТФЭ больше, чем у других видов ПФАС, и исследователи сообщают, что размер этого химического вещества затрудняет его усвоение организмом. Производители антипригарных сковород утверждают, что покрытие на их продукции инертно и нетоксично при проглатывании.

«Я предполагаю, что мы все проглатывали немного ПТФЭ, отслоившегося от наших сковород и попавших в нашу еду», – сказал Ян Казинс, химик-эколог и профессор Стокгольмского университета. «На самом деле, я бы не беспокоился об этом. Он просто пройдет через ваш организм».

Но Казинс добавил: «Я бы не хотел вдыхать эти пары, если бы сковорода оказалась перегрета. Это настоящая смесь газообразных фторированных веществ».

Если вы предпочитаете вообще избегать антипригарного покрытия, выбирайте чугунные, нержавеющие или керамические сковороды. По словам Джиллиан Миллер, старшего научного сотрудника «Центра экологии» из штата Мичиган, керамические покрытия обычно изготавливаются из диоксида кремния или кремния, в них не используются вечные химикаты.