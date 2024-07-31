Министр по делам Иерусалима и наследия Амихай Элияху, являющийся членом партии «Оцма Йехудит», прокомментировал убийство главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Соответствующий пост был опубликован на страничке израильского министра в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России).

«Смерть Хании сделает мир немного лучше», – написал Элияху.

По его словам, Израилю нельзя вести никакие мирные переговоры с Палестиной. Элияху сравнил членов палестинской группировки ХАМАС с «сынами смерти», а также заявил, что «железная рука» поразит любого противника Израиля. При этом министр заявил, что израильтяне готовы жить в мире с теми, кто желает мира другим.

Издание The Times of Israel опубликовало материал об убийстве одного из лидеров ХАМАС в результате удара по Тегерану. Автор статьи отмечает, что израильский министр Элияху стал первым официальным лицом, которое намекнула на причастность к устранению главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Хании. При этом обозреватель издания отмечает, что премьер-министр Нетаньяху отдал негласный приказ никак не комментировать убийство Хании.