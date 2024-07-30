Иркутский блогер Таня Романова опубликовала статью, в которой сделала сравнительный анализ отдыха на Байкале и на Мальдивах. В итоге она пришла к выводу, что ей вместе со своей семьей более выгодно будет отправиться на Мальдивы, чем отдыхать на Байкале.

По словам Романовой, она всегда выбирает для отдыха отели от четырех звезд и выше для отпуска со своей семьей. Она рассказала, что в этом году хотели поехать отдыхать на Ольхон, но цены на проживание ее очень разочаровали.

Блогер опубликовала цены дорогостоящего арт-отеля «Порт Ольхон», номер в котором для семьи из четырех человек обойдется в 72 тысячи рублей за ночь. Также она привела стоимость номера за двоих взрослых и двоих детей в отеле Villa Malina – 26, 5 тысяч рублей. Для сравнения блогер решила опубликовать цены на жилье на Мальдивах. Судя по нему, стоимость номера в хорошем отеле на 4 персоны составляет 364 тысячи рублей за 6 ночей, то есть около 60 тысяч рублей за ночь.