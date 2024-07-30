На фоне всевозможных детокс-программ и методов очистки кишечника, которые набирают популярность в интернете, колопроктолог Нина Зубова выразила серьезную озабоченность по поводу их безопасности и необходимости. В своем комментарии для “Газеты.Ru” она подчеркнула, что многие популярные методы могут нанести вред здоровью, вместо ожидаемой пользы.

Зубова отметила, что здоровый организм с хорошей метаболической функцией самостоятельно очищает себя от токсинов. Введение специальных программ и клизм, которые рекламируют как необходимые для поддержания здоровья, на самом деле может привести к обратным результатам. По словам врача, применение клизм без строгих медицинских показаний и врачебного контроля может нарушить баланс полезной микрофлоры в кишечнике.

Среди особенно опасных практик Зубова выделила использование в клизмах лекарственных отваров, уксуса, лимонного сока и кофе. Такие ингредиенты могут вызвать раздражение и даже ожоги слизистой оболочки, а также способствовать возникновению диареи и спастических запоров.

Она также предостерегла от применения гидроколонотерапии — более агрессивного метода очистки кишечника, который может уничтожить кишечную микрофлору и спровоцировать обезвоживание и травмы кишечной стенки.

В дополнение к этому, доктор обратила внимание на детокс-диеты и БАДы, которые часто содержат мочегонные и слабительные компоненты, ведущие к обезвоживанию и нарушению электролитного баланса в организме. Злоупотребление такими средствами может нанести вред печени.

Зубова призывает пациентов подходить к вопросу детоксикации с осознанием и предварительно консультироваться с квалифицированными медицинскими специалистами, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.