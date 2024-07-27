Глава Рязанской области Павел Малков сообщил в соцсетях, что в результате ликвидации украинских беспилотников над регионом пострадавших и материального ущерба нет.

Инцидент произошел утром 27 июля. В 06:45 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили семь дронов, нарушивших воздушное пространство региона. Атака была оперативно пресечена, благодаря чему удалось избежать трагических последствий и повреждений инфраструктуры.

Малков отметил, что безопасность граждан остается приоритетом для властей, и выразил благодарность подразделениям ПВО за их оперативные и профессиональные действия.

“Ни один дрон не достиг своей цели, все беспилотники были уничтожены. Граждане могут чувствовать себя в безопасности”, – подчеркнул глава региона.

Ситуация на границе остается напряженной, однако благодаря слаженной работе вооруженных сил и оперативных служб удается минимизировать риски и предотвращать возможные угрозы. Малков заверил, что все службы продолжают работать в усиленном режиме и готовы реагировать на любые вызовы.