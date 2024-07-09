Российская актриса Глафира Тарханова недавно стала мамой в пятый раз. На днях 40-летняя артистка поделилась с поклонниками, что уже приступила к работе. Глафира опубликовала в соцсетях свой снимок с новой прической. Знаменитость сфотографировалась с белокурыми локонами и челкой. Актриса отметила, что очень рада приступить к съемкам, а свой новый имидж объяснила необходимостью смены образа для новой роли.

«Ура! Съемки! Как я по ним скучала», – написала Глафира.

Правда, пока не ясно, перекрасила ли актриса свои русые волосы или просто воспользовалась париком. В любом случае, поклонники оставили массу восхищенных комментариев по поводу ее внешности.

«Какая вы красивая», «Невероятная», «Выглядите потрясающе, «Какая красавица», «Я восхищена вами», – написали фанаты Тархановой под ее снимком.

Напомним, Глафира Тарханова стала матерью в пятый раз в июне 2024 года. Актриса замужем за актером Алексеем Фадеевым. У пары четверо старших сыновей: Корней, Ермолай, Гордей, Никифор. Пятые роды подарили супругам дочку Лукерью.