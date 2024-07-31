Отправка на Украину американских F-16 не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте. Об этом РИА Новости рассказал Герой России Юрий Нимченко.

«Предположу, что F-16 доставят хлопот на какое-то время. Но в корне изменить ситуацию они не смогут. Вы же помните, как нас пугали HIMARS, но сейчас наше ПВО эффективно по ним работает. Думаю, точно также будет и с самолетами», — пояснил кандидат в сенаторы от Крыма.

Министерство иностранных дел России ранее выражало опасения по поводу поставок F-16 Украине, заявляя, что это создает риски прямого вооруженного столкновения с Россией, что может иметь катастрофические последствия. Появление у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться РФ как серьезная угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

В контексте текущего конфликта поставки американской военной техники на Украину вызывают широкий резонанс и обсуждения как в международных, так и в российских кругах. Несмотря на высокую боевую мощь F-16, российские военные эксперты уверены в способности ПВО нейтрализовать угрозу.

Нимченко также подчеркнул важность продолжения укрепления обороноспособности России и адаптации к новым видам вооружений, которые могут появиться у противника. Ситуация на фронте остается напряженной, и военные аналитики продолжают следить за развитием событий.