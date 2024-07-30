В последнем интервью, опубликованном на YouTube-канале Politeka Online, бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил обеспокоенность по поводу текущей ситуации на фронте. Он признал, что украинским войскам не удается сдержать продвижение российских войск.

Романенко подчеркнул, что стратегической целью ВС РФ является остановка наступления российской армии, которое началось еще в ноябре 2023 года. Однако даже помощь Запада не позволяет Киеву решить эту задачу, российские войска продолжают продвижение вперед и продавливают любые оборонительные порядки противника.

Также генерал-лейтенант выразил опасения, что в ближайшее время успехи российских войск могут приобрести стратегический масштаб, что окажет дополнительное давление на оборонительные возможности Украины. Если ВСУ провалят фронт, то дальнейший исход специальной военной операции предсказать будет совсем несложно.