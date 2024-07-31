Частое употребление слишком горячих блюд может спровоцировать заболевания желудочно-кишечного тракта, которые в дальнейшем могут перейти в хроническую форму, рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина из “СМ-клиника”.

Зарубина отметила, что первыми страдают ротовая полость и язык, так как на них воздействуют высокие температуры.

“Частое термическое раздражение рецепторов языка снижает их чувствительность. При постоянном употреблении горячей пищи погибают клетки эпителия, что может привести к ожогам пищевода и желудка,” — сообщила она в интервью «Газета.Ru».

Такие повреждения вызывают неприятные ощущения при глотании и боли в легких случаях. В тяжелых случаях возможно образование рубцов на верхних отделах ЖКТ, которые потребуют длительного лечения. Также существует риск обострения хронических заболеваний пищевода и желудка.

Зарубина рекомендовала употреблять пищу при оптимальной температуре 40-42 градуса. Это позволяет ферментной системе организма работать наиболее эффективно, предотвращая развитие патологий.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать серьезных проблем со здоровьем и поддерживать нормальное функционирование желудочно-кишечного тракта.