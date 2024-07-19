Спелая мякоть дыни приносит организму огромную пользу. Вот только употреблять ее можно не всем, рассказала терапевт и гастроэнтеролог клиники «ИНВИТРО-Воронеж» Ирина Губанова.

Она пояснила, что дыня оказывает успокаивающее воздействие на центральную нервную систему, повышает работоспособность, улучшает иммунитет и сопротивляемость различным заболеваниям. Также она снижает давление и убирает отеки, благодаря своим мочегонным свойствам.

Мякоть дыни состоит на 90 процентов из воды, но в ней содержатся такие полезные для здоровья микроэлементы, как натрий, железо, цинк, калий, магний и фосфор. Также она богата на витамины А, С, Е, РР, В8 и B9.

Лучше всего есть дыню за два часа до еды или спустя два часа после приема пищи. Нежелательно употреблять более 500 граммов мякоти, причем лучше разделить это количество на несколько приемов.

Нежелательно употреблять дыню беременным и кормящим женщинам, людям с аллергией, а также тем, кто страдает от сахарного диабета. Не стоит есть полезную мякоть перед сном.