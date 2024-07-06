Победа в серии пенальти со счетом 5:3 над сборной Португалии открыла Франции дорогу в полуфинал чемпионата Европы по футболу-2024. Матч стал трагедией для Криштиану Роналду – он впервые уезжает с крупного турнира сборных команд без единого забитого мяча.

Франция же вышла в полуфинал Евро в четвертый раз из пяти последних турниров. Там ее уже дожидается сборная Испании, которую многие специалисты называют фаворитом чемпионата.

Испанцы в дополнительное время одолели хозяев Евро-2024 – сборную Германии. Этот четвертьфинал стал последним в карьере знаменитого игрока мадридского “Реала” Тони Крооса. Вряд ли он представлял свой уход из футбола именно так, но изменить уже ничего нельзя.

6 июля определится вторая пара полуфиналистов. На попадание в лучшую четверку будут претендовать Англия-Швейцария и Нидерланды-Турция.