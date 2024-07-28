Американские специалисты из Иллинойского технологического института выяснили, что регулярное употребление клубники снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые провели исследование, доказывающее, что ежедневное употребление клубники улучшает функцию эндотелия. Результаты научной работы были представлены на ежегодной конференции Американского общества питания — Nutrition 2024 (N24).

Для исследования были приглашены 36 женщин и 32 мужчины в возрасте от 20 до 62 лет. Респонденты прошли опрос о состоянии своего здоровья, а затем их разделили на две группы. Первой группе в течение четырех недель нужно было ежедневно съедать по небольшому количеству клубники. Вторая группа была контрольной. В их рацион не вносили никаких изменений.

По итогам эксперимента, ученые определили, что у добровольцев из первой группы в значительной степени улучшилось функционирование эндотелия. А это значит, что риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний существенно сократился.

Как отметили специалисты, всего 8 ягод клубники в день обеспечат организм суточной потребностью организма в витамине С и прочими полезными биологически активными соединениями.