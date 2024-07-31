В России зафиксировано уже 7 случаев острого вирусного заболевания — лихорадки Западного Нила. На прошлой неделе четыре случая выявили в Татарстане, а во вторник к ним прибавились еще три случая в Рязанской области, сообщает РИА Новости.

Все пациенты с подтвержденным диагнозом находятся в стационарах в центре инфекционных заболеваний Минздрава. Ведутся активные противоэпидемические мероприятия.

Лихорадка Западного Нила передается через укусы комаров. Очаги заболевания находятся в Африке, Америке, Европе и Азии. В Россию болезнь могла быть занесена туристами. Симптомы включают боли в мышцах, сыпь, увеличенные лимфоузлы, высокая температура, головная боль и неврологические симптомы в тяжелых случаях.

Клинический диагноз лихорадки Западного Нила в России впервые был поставлен в 1999 году. Значительная вспышка заболевания произошла в 2013 году, когда было зарегистрировано 191 случай в 16 регионах, с летальностью 1,5%.

Минздрав России продолжает мониторинг и профилактические мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания.