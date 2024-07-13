Кофе для бодрости пьют практически все, это универсальный напиток, пользующийся огромной популярностью. Однако в отдельных случаях его бодрящий эффект полностью исчезает. О причинах такого явления рассказал врач-эндокринолог Роман Терушкин.

Он отметил, что если пить натуральный кофе без добавления сахара и молока, то вреда для организма опасаться не стоит. Однако и в этом случае следует контролировать количество употребляемого напитка.

Отсутствие бодрящего эффекта после кофе или, что еще хуже, желание спать после чашки крепкого напитка, указывает на проблемы в организме. Речь идет об истощении надпочечников, на которые возложена функция вырабатывать адреналин и кортизол – гормоны, отвечающие за активность.

Организм в такой ситуации воспринимает кофе лишь как дополнительный фактор стресса, поэтому употребление напитка не имеет никакого смысла.

Кроме того, у многих людей со временем вырабатывается толерантность к кофеину, которая существенно снижает бодрящий эффект.