В колбасных изделиях содержится большое количество соли, вредных жиров и химических веществ, поэтому ежедневное ее употребление может негативно сказаться на организме. Об этом рассказала врач-эндокринолог Татьяна Бочарова.

Она рассказала РИА Новости, что из-за соли колбаса задерживает в организме слишком большое количество жидкости. Из-за этого со временем возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой, появляются частые вздутия живота, могут развиваться заболевания печени и почек.

По словам эндокринолога, по вреду, наносимому организму, колбаса сопоставима разве что с табачными изделиями. Именно поэтому ВООЗ не рекомендует ее к употреблению.

Чтобы уменьшить вред, наносимый колбасой, можно употреблять лишь по паре ломтиков в день, не более. В противном случае, помимо перечисленных выше проблем, она повышает риск возникновения рака кишечника.