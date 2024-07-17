Известная голливудская актриса, звезда хоррор-сериала «Американская история ужасов», Эмма Робертс поделилась новостью, что вскоре выйдет замуж. Возлюбленный 33-летней знаменитости Коди Джон сделал ей предложение руки и сердца, преподнеся кольцо, стоимостью выше 100 тысяч долларов.

Эмма опубликовала снимок в соцсетях, на котором она позирует вместе с женихом, демонстрируя помолвочное кольцо. Судя по снимку, молодой человек предложил актрисе выйти за него замуж во время отдыха на природе. Робертс не стала раскрывать все детали, но оставила небольшой комментарий под фото.

«Оставляю это здесь, пока моя мама всем не рассказала», – подчеркнула Эмма.

Эмма Робертс и Коди Джон познакомились в 2022 году благодаря общим друзьям. Затем их знакомство переросло в романтические отношения. Теперь же знаменитости решили заключить официальный семейный союз. Эмма Робертс воспитывает сына, которого она родила от Гаррета Хедлунда. Актеры не были женаты и после рождения ребенка решили расстаться.