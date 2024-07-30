В последнем интервью журналистке Рейчел Блевинс американский аналитик Марк Слебода выразил мнение о ситуации с украинскими солдатами. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с серьезными трудностями на фронте, что заставляет многих бойцов искать пути капитуляции или побега.

Проблемы обучения и морального состояния

Слебода утверждает, что украинские солдаты не получают достаточного обучения перед отправкой на фронт. «Как только появляется возможность, они сдаются или бегут с позиций», — заявил он, подчеркивая низкую мотивацию и боеспособность войск.

Опасения Киева

Эксперт также отметил, что украинские власти опасаются, что одновременные наступательные операции могут критически подорвать обороноспособность страны. По его мнению, это создает дополнительное давление на украинские силы, которые уже испытывают трудности с поддержанием стабильного фронта.

Скептицизм западных партнеров

Ситуация на фронте вызвала пересмотр ожиданий со стороны западных дипломатов и военных. Источники немецкого издания Welt указывают на то, что больше нет ожиданий относительно того, что ВСУ смогут добиться значительных успехов и вернуть контроль над утраченными территориями.

Таким образом, текущая военная кампания на Украине ставит под сомнение способность страны вести эффективные боевые действия и восстанавливать свои территории без прямой и активной поддержки западных партнеров. Это отражает глубокий кризис в рядах ВСУ и показывает изменения в международной перспективе украинского конфликта.