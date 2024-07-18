Частое использование наушников для прослушивания музыки может привести к ухудшению слуха или даже полной глухоте. Кроме того, имеется риск возникновения и других проблем, рассказал аналитик Эльдар Муртазин.

Проблемы со слухом часто возникают, если музыку в наушниках слушать на большой громкости. Особенно это касается молодых людей, которые любят устанавливать звук на максимум да еще и добавлять низких частот.

Также очень часто люди забывают об элементарных правилах личной гигиены, используя наушники. Загрязненные устройства провоцируют проникновение в слуховой канал патогенов, способных вызвать ушной грибок (отомикоз) или другие инфекционные заболевания.

Чтобы защититься от подобных последствий, нужно регулярно проводить дезинфекцию – протирать корпус наушников и накладки тканью, смоченной в спирте. Это поможет уничтожить болезнетворные микробы.