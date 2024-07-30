Израиль продолжает нанесение ударов по Ливану. Активизация боевых действий произошла после атаки на населенный пункт Мадждаль-Шамс, предположительно осуществленной «Хезболлой». В результате погибло 12 человек. Израильские власти заявили, что ответ будет очень жестким. Но пока еще полномасштабные военные действия не начались. РИА Новости приводит в своем материале мнение аналитиков по поводу ситуации между Ливаном и Израилем.

Как подчеркнул эксперт РСМД, специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов, что всевозможные сигналы и «поднятие ставок» на самом деле является свидетельством попыток сдержать кризис.

«Отложенный ответ — тоже показатель, ведь были поводы ждать массированной атаки ЦАХАЛ уже в ночь на 29-е», – подчеркнул Мардасов.

Если Израилю не удастся вынудить Ливан пойти на уступки на границах, то «Хезболла» может перейти к серьезным массированным ударам по большим населенным пунктам. А приведет к полномасштабному ответу со стороны ЦАХАЛа.