Популярная российская актриса Екатерина Климова появилась на красной дорожке фестиваля в Нижнем Новгороде. Для появления на публике знаменитость выбрала ультракороткое платье фантазийного дизайна.

Екатерина остановила свое внимание на мини-платье молочного цвета, напоминающего цветок. Легкая ткань, развивалась на ветру, создавая невероятно женственный и чувственный образ. Актриса собрала свои волосы в пучок, выпустив пару небрежных прядей волос. Наряд завершали изящные босоножки белого цвета на тонких ремешках. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала солнцезащитные очки в форме сердечек, неброские серьги и подвеску на тонкой цепочке.

Актриса была в замечательном настроении – она охотно позировала фотографам и кокетливо улыбалась.

Поклонники засыпали снимок актрисы с данного мероприятия массой комментариев, отмечая красоту актрисы, изящность ее фигуры и невероятно нежный образ.