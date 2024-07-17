Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, вернувшаяся в медиапространство после скандальной “голой вечеринки”, столкнулась с новыми проблемами. Связаны они с долгами по налогам.

Telegram-канал Shot отмечает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) пыталась достучаться до Ивлеевой. По состоянию на 14 июня ее долги составляли 11,3 миллиона рублей. Тогда счета блогерши заморозили.

В настоящий момент долг увеличился до 20,9 миллионов рублей, но она продолжает игнорировать любые требования о погашении задолженности.

Ранее сообщалось, что у Насти Ивлеевой были все шансы оказаться под следствием за организацию “голой вечеринки”. Однако этого не произошло. В качестве причины выдвигается версия о могучих покровителях Анастасии.