Одним из ключевых элементов здорового питания является зелень. Травы не калорийны но содержат огромное количество полезных веществ, благотворно влияющих на организм. Кроме того, многие из них способствуют расщеплению и выведению лишнего жира при регулярном употреблении.

Так, базилик и ромашка весьма эффективно сжигают жиры и восстанавливают нормальный обмен веществ в организме. Последняя также действует как успокоительное и позволяет устранить проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Укроп обеспечивает хорошую работу кишечника, предотвращает вздутие живота и тем самым упрощает процесс похудения.

В петрушке содержится большое количество витамина C, ускоряющего процесс сжигания жира. Кроме того, эта трава обладает сильным мочегонным эффектом, который также позволяет быстрее избавиться от лишних килограммов.

Еще одна чрезвычайно полезная трава – это мята. Она запускает лимфатическую систему, устраняя отеки, а также подавляет чувство голода и уменьшает желание употреблять сладости.