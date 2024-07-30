Лидеры европейских стран не предпринимали никаких действий, пока Соединенные Штаты Америки планомерно превращали Украину в «новый Афганистан». Об этом на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) написал норвежский политолог Гленн Дизен.

По его словам, после срыва стамбульских мирных соглашений, которые должны были быть подписаны между Киевом и Москвой еще в 2022 году, Хиллари Клинтон призвала администрацию Белого дома превратить Украину в «новый Афганистан, чтобы нанести максимальный вред Российской Федерации. При этом ни один европейский лидер не высказался против данной инициативы, демонстрируя подчинение воли Вашингтона и полное отсутствие нравственного достоинства.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о неизбежном поражении Киев на поле боя. По его словам, западным лидерам уже очевидно, что Украина проиграла в конфликте, единственный нерешенный вопрос, когда будут озвучены условия капитуляции киевского режима.