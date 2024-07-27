Ягоды очень полезны для организма человека. Они являются ценным источником витаминов, минералов, клетчатки, антиоксидантов. Кроме того, они имеют приятный вкус и являются отличным десертом.

Диетологи составили рейтинг самых полезных ягод, доступных большинству россиян. В рейтинге рассматривались виды ягод, произрастающих в Краснодарском крае. Перечислим пять самых полезных видов.

На пятое место специалисты отнесли ежевику. Эту ягоду еще называют «черной малиной». Она внешне очень похожа на малину, однако по вкусу и своему составу существенно отличается. Ежевика содержит в себе много витамина С, клетчатки, кальция и калия.

Четвертую позицию в данном рейтинге диетологи отдали чернике. Это отличный источник молодости, красоты и хорошего зрения. В этой ягоде много калия, витамина С, витаминов группы В, клетчатки и антиоксидантов, снижающих возникновение онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Третье место отдано смородине, которая является прекрасным стимулятором иммунитета. Кроме того, смородина нормализует процесс пищеварения. Причем одинаково полезна и черная, и красная, и белая ягода.

Второе место заняла малина, являющаяся отличным вариантом для профилактики простудных заболеваний. В малине много витамина С, кальция и магния.

А лидером рейтинга стала клубника, так как в ней много кальция, калия, магния и фолиевой кислоты, особенно полезной для женщин в положении.