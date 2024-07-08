Сохранить стройную талию либо избавиться от лишних килограммов поможет авокадо. Этот тропический фрукт станет отличным дополнением к завтраку и поможет решить подавляющее большинство проблем с пищеварительной системой.

Полезные свойства авокадо обуславливаются повышенным содержанием мононенасыщенных жиров. Они напрочь убивают чувство голода, сохраняют ощущение сытости как минимум до обеда, не давая возможности переедать.

Кроме того, авокадо способен выполнить функцию энергетического продукта – он позволяет на протяжении всего дня сохранять энергию, забыв о сонливости и усталости. Это достигается ускорением обмена веществ, а также регуляцией уровня сахара в крови.

Диетологи также отмечают, что авокадо содержит клетчатку, витамины B и E, калий. Это сочетание при регулярном употреблении сжигает жир в области живота, возвращая стройность талии.