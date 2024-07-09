Врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева побеседовала с журналистами издания «Газета.ру» и рассказала, почему стоит отказаться от употребления популярного среди многих россиян завтрака. Она назвала хлопья и мюсли не той едой, которую следует есть на завтрак.

По словам специалиста, мюсли и хлопья содержат много сахара. В 100 граммах этих продуктов может содержаться от 320 до 47- килокалорий. А это, как отметила Оксана Михалева, можно сравнить с высококалорийным десертом. Регулярное употребление такого завтрака плюс малоподвижный образ жизни способствует быстрому набору лишнего веса.

Кроме того, мюсли и хлопья вредны для людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы и страдающим диабетом, так как они обладают высоким гликемическим индексом из-за большого содержания сахара.

Специалист подчеркнула, мюсли могут содержать в своем составе пальмовое масло, чрезмерное употребление которого также вредно для здоровья.