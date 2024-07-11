Некоторые продукты не стоит сочетать в одном блюде, так как вместе они наносят серьезный вред человеческому организму. Об этом рассказал врач-диетолог Алексей Кабанов.

В качестве примера он привел сочетание риса и свиной отбивной. Рисовая крупа после удаления оболочки превращается в совершенно бесполезный рафинированный продукт, в котором содержатся только пищевые волокна. Мясо же содержит большое количество жира, провоцирующего болезни сердечно-сосудистой системы.

Не стоит также сочетать газировку с бургерами. Это весьма вредное блюдо, в котором содержится сразу три опасных для здоровья ингредиента – жир, соль (в котлете для бургера), а также большое количество сахара (в газированной воде). Кроме того, есть еще и булка, изготавливаемая из рафинированной белой муки, также вредной для здоровья.